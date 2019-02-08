G.Saray maçları farklı olur

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalmalarının, Galatasaray maçı öncesi takımda bir moral bozukluğuna yol açmadığını söyledi. Kupa rövanşında en iyi sonucu alarak turu geçeceklerine inandığını belirten Şahin, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma için de iddialı konuşarak,diye konuştu.ÜMRANİYESPOR ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında vasatı aşamayan Vahid Amiri'nin fizik gücü teknik heyeti şaşırttı. İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda yer aldığı için devre arası idmanlarını kaçıran Amiri'ye özel program uygulanacağı belirtildi.ANKARAGÜCÜ maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak çalışmalara başladı. Takımdan ayrı olarak kondisyon salonunda çalışan Novak'ın bugün de kendisini deneyeceği ve ağrı hissetmemesi durumunda Galatasaray maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.