Her türlü dürüm yerim!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, devre arasında renklerine kattığı 5 oyuncu için ilginç bir imza töreni düzenledi.Gazetecilerin yerinde futbolcular oturdu. İlginç sorular toplantıya damga vurdu. Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş'tayken Sivasspor karşılaşmasının devre arasında soyunma odasında dürüm yediği için kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a en can alıcı soruyu sordu:Tolgay'ın cevabı net oldu:Hasan Ali, Kadıköy'de geçen sezon Beşiktaş'la oynanan kupa maçını da hatırlatarak,dedi. Tolgay, "Maçtan önce Mehmet, kırmızı karta büyük para cezası var demişti. Ben de o fırsatı kullandım ve F.Bahçe'nin kasasını doldurdum.yanıtını verdi.Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a "Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde Volkan Demirel ile görüşmeniz olmuş. Detaylarını anlatır mısınız?" diye sordu. Sadık, "Havuz başında çok özel bir görüşme gerçekleştirdik. Romantik, mum ışığında" ifadelerini kullandı. Fizyoterapist Umut Şahin'in, "Saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Sadık, "Saçı kestirirsem tekrar 3. Lig'e dönerim. Yavaş yavaş önden açılmaya başladı. Gidebildiği yere kadar gidecek" dedi. Mehmet Topal'ın, "Lakabınız nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir sabah kahvaltısında İsmail ağabey beni gördü. 'Kardeşim, bu sabah seni dipçik gibi gördüm.' dedi. İsmimiz 'Dipçik' kaldı."Fenerbahçe'de oynamak nasıl bir his?Burada harika bir dönem geçireceğimi düşünüyorum. Hepiniz harika insanlarsınız.Türk kahvesini denedin mi? Ben çok seviyorum.Evet denedim. Gerçekten çok güzel.Sana neden 'Batman' diyoruz?Çünkü, Batman işini yaparken onu göremezsiniz.Serdar Aziz'in can alıcı sorusu Neustadter'den geldi. Rus yıldız ligin ilk yarısındaki derbiyi hatırlatıp, "G.Saray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü, kimse Jailson'u yakalayamadı" dedi. Salonda kahkahalar yükseldi. Serdar da gülmekle yetindi. Sadık oynadığı takımları kıyaslamasını isteyince Serdar Aziz şunları söyledi: "Burası tarz olarak da başka bir kulüp. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyordum. Şimdi gördüm. Sahaya çıkınca daha iyi göreceğim."Daha önce hiç Türk takımına karşı oynadın mı?Türk Milli Takımı'na karşı oynadım. 2-0 kaybettik.Kimi hatırlıyorsun?Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu.Topal'ı hatırlamıyor musun?"Maalesef, çok üzgünüm. Yedektim.O zaman Topal'ın kendisini hatırlatması gerekiyor."