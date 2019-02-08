BUGÜN NELER OLDU

ALEKSANDER Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. Roma'da düzenlenen kongrede yapılan seçime tek aday olarak giren Ceferin, 2023'e kadar görevde kalacak., FIFA'nın men cezası verdiği'nin başkanlıktan ayrılmasının ardından Eylül 2016'daki olağanüstü kongrede'ı geride bırakarak göreve gelmişti.PİLOT olma hayali kuran yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü 6 yıl aradan sonra İstanbul'u kanatlar altına almaya geliyor. 30 Haziran'da Caddebostan'da gerçekleştirilecek 4. Red Bull Uçuş Günü'ne kendilerinin tasarlayıp ürettiği uçuş araçları ile katılacak yaratıcı pilotlar için başvurular başladı. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2013'te gerçekleştirildi. Caddebostan'da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte 'Angara Börds' takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırdı.TARİHİNDE ilk kez Asya Kupası şampiyonu olan Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu ve 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı. A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Letonya'nın Ventspils takımı oldu. İkinci turda I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka son 16 turunda ilk maçı 6 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Ekibimiz, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde Dinamo Sassari ile ZZ Leiden eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.