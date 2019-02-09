Başakşehir - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ağırlıyor.

Saat 16:00'da başlayan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu...

Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR 0-0 BB ERZURUMSPOR

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth