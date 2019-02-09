Fenerbahçe'ye kırmızı ışık

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarıyı tek isabetli şutla tamamlayan Kanarya, soyunma odasına'nun kırmızısıyla gitti. İlk yarıyı şut çekmeden ve orta yapmadan tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında coştu.Umut'un golünü VAR iptal etti. Galibiyeti 87'de Kravets getirdi. Hakem Fenerbahçeli Tolgay'ı da tünelde kırmızı ile cezalandırdı.Fenerbahçe'ninüst üste aldığı iki galibiyet, Kayserispor'un maça bakışını değiştirmişti. İlk düdükten itibaren son derece konsantre ve oldukça sert bir futbolla girdiler oyuna...Sert başlayan maçta, kartların bir tarafa doğru yığılması, faullerde hakem Alper Ulusoy'un standardı tutturamaması ortamı gerdikçe gerdi. Soldado ilk yarının son dakikalarında kırmızı kartla atıldı.Tepkiler kırmızı karttan çok Mehmet Ekici'ye Şamil'in yaptığı harekete hakemin faul bile vermemesineydi. Bursa, Yeni Malatya ve Göztepe maçlarının ardından yine bir hakem hatasının gündeme gelmesi, yönetimi harekete geçirecektir.Maçın ikinci yarısı, Soldado'nun kırmızı kartının gölgesinde geçti. İki taraf da 1 puana razıyken bitime 3 dakika kala Artem Kravets adeta bir kule gibi yükselerek sonucu belirledi.Fenerbahçe, bu maçın mental yıpranmışlığını iyi yönetmeli. Sezonun ilk yarısındaki gibi takım yakaladığı olumlu havayı kaybederse, üst üste beklenmeyen sonuçlar yine gelmeye başlar!Dakikalar 62'yı gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında içeri kesilen topu Isla sektirdi. Kravets'in kafayla indirdiği topu Umut Bulut ağlara gönderdi. Gol öncesi Kravets'in topa yükselirken Serdar Aziz'e yaptığı müdahale VAR'a takıldı. Alper Ulusoy uyarı üzerine ekran başına gitti. Pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.Fenerbahçe'nin başında ligdeki ilk yenilgisini alan Ersun Yanal karşılaşma sonrası hakeme tepkiliydi: "Sonuçta 10 kişi kalmamızın payı büyük ama Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı. Birçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum. Ama lütfen Fenerbahçe'nin bulunduğu durumun bağlantısını çözerek bakın.Herkes bir baksın."Son dakikalarda üst üste gelen Kayseri ataklarında etkili olan Volkan Demirel, 87'de yıkıldı. Kravets'in kafa golü ile çıldıran kaptan, sinirinden kale direklerini tekmeledi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yediği son dört golün üçü kafayla geldi.Süper Lig'de deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Fenerbahçe (4B/4M), Mayıs 2003'ten bu yana deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor (10 maç-4B/6M).Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonu başından bu yana Süper Lig'de en fazla gol yediği rakibi Kayserispor (14) oldu. İlk yarıda da rakibine 3-2 yenilmişti.Kayserispor üst üste gelen 4 beraberliğin ardından galibiyet sevinci yaşadı. Aldığı 3 puan sonrası maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.