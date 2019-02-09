Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Manchester United çıkışını sürdürdü

çıkışını sürdürdü

'in 26. haftasında , deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 18:46
Manchester United çıkışını sürdürdü

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Manchester United, 26. hafta mücadelesinde Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Manchester United, 14. dakikada Paul Pogba, 23. dakikada ise Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren konuk ekip, kazandığı penaltı vuruşunu 65. dakikada Pogba'nın filelere yollamasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, ligde 51 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United çıkışını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN