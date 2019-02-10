Burak Yılmaz’ın dönüşü

BUGÜN NELER OLDU

1- Beşiktaş, Antalyaspor'u farklı yendikten sonra yakaladığı havayı Bursa maçında da devam ettirerek rakiplerinin birbiriyle karşılaşacağı vehaftada kritik galibiyet aldı.2- Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a maçın başında taraftarların verdiği coşkulu destekBurak, attığı iki golle ben varsam hücumda sorun yok dedirtti.3- Bu sezon çalkantılı süreçler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarın maça gösterdiği ilgi üst düzeydeydi. Siyah-beyazlı futbolseverler Vodafone Park'ıve takımını ateşleyen güç oldu.4- Beşiktaş, üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 9'a düşürdü. Ligin kalanında zirve yarışını devam ettirmek isteyen siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu oyunla da sonuna kadarsürdürmeye devam edeceğini ispat etti.Bursaspor karşısında golleri sıralayıp takımınagalibiyeti getiren Burak Yılmaz, maçtansonra İnstagram hesabından herkeseteşekkür etti. Kral, "Bu formayıtekrar giymem için uğraşan, vesileolan, isteyen tüm herkese teşekkürediyorum. Hepsinden Allah razıolsun" ifadesini kullandı.Fransız stoper Mirin de, Burak'a övgüleryağdırdı: "Takım halindeoynadığımız için benim bireyselperformansım da arttı.Burak Yılmaz için güzel birakşam oldu. Bizim hayranıolduğumuz birgolcü, daha fazlasınıda atabilirdi."90 dakikanın ardından hem tribünler hem de sahadaki futbolcular büyük coşku yaşadı. Takım, taraftarların çağrısına kulak vererek, tribüne giderken Caner Erkin ve gecenin yıldızı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirdi. Burak'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en son 25 Ağustos 2006'daki Konyaspor maçında iki gol atmıştı.Bursaspor karşısında 10 ikili mücadele kazanan Gökhan Gönül, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki en yüksek sayısına ulaştı.Lens'in adrese teslim ortasında topu göğsüyle önüne alan Burak, çaprazdan sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.Orta sahada Vergini'den kaptığı topla slalomlarla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, nefis bir gole imza attı.