Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Burak Yılmaz’ın dönüşü

’ın dönüşü

, 'u yenip liderle farkı 9'a indirdi. Maçın kahramanı oldu. ’taki karşılaşmada iki harika gole imza atan Kral, 4130 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol atmanın sevincini yaşarken, taraftarını coşturdu

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019
Burak Yılmaz’ın dönüşü
MAÇIN RÖNTGENİ
1- Beşiktaş, Antalyaspor'u farklı yendikten sonra yakaladığı havayı Bursa maçında da devam ettirerek rakiplerinin birbiriyle karşılaşacağı ve Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada kritik galibiyet aldı.
2- Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a maçın başında taraftarların verdiği coşkulu destek golcü futbolcunun motivasyonunu artırdı. Burak, attığı iki golle ben varsam hücumda sorun yok dedirtti.
3- Bu sezon çalkantılı süreçler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarın maça gösterdiği ilgi üst düzeydeydi. Siyah-beyazlı futbolseverler Vodafone Park'ı uzun zaman sonra şölen havasına çevirdi ve takımını ateşleyen güç oldu.
4- Beşiktaş, üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 9'a düşürdü. Ligin kalanında zirve yarışını devam ettirmek isteyen siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu oyunla da sonuna kadar şampiyonluk umudunu sürdürmeye devam edeceğini ispat etti.

'ALLAH RAZI OLSUN'
Bursaspor karşısında golleri sıralayıp takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, maçtan sonra İnstagram hesabından herkese teşekkür etti. Kral, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

'BURAK'A HAYRANIM'
Fransız stoper Mirin de, Burak'a övgüler yağdırdı: "Takım halinde oynadığımız için benim bireysel performansım da arttı. Burak Yılmaz için güzel bir akşam oldu. Bizim hayranı olduğumuz bir golcü, daha fazlasını da atabilirdi."

CANER VE BURAK'TAN ÜÇLÜ
90 dakikanın ardından hem tribünler hem de sahadaki futbolcular büyük coşku yaşadı. Takım, taraftarların çağrısına kulak vererek, tribüne giderken Caner Erkin ve gecenin yıldızı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirdi. Burak'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

2
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en son 25 Ağustos 2006'daki Konyaspor maçında iki gol atmıştı.

10
Bursaspor karşısında 10 ikili mücadele kazanan Gökhan Gönül, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki en yüksek sayısına ulaştı.

Dk. 40 BURAK 1-0
Lens'in adrese teslim ortasında topu göğsüyle önüne alan Burak, çaprazdan sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

Dk. 62 BURAK 2-0
Orta sahada Vergini'den kaptığı topla slalomlarla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, nefis bir gole imza attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz’ın dönüşü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN