Burak Yılmaz’ın dönüşü

MAÇIN RÖNTGENİ
1- Beşiktaş, Antalyaspor'u farklı yendikten sonra yakaladığı havayı Bursa maçında da devam ettirerek rakiplerinin birbiriyle karşılaşacağı ve Başakşehir'in de puan kaybettiği
haftada kritik galibiyet aldı.
2- Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a maçın başında taraftarların verdiği coşkulu destek golcü futbolcunun motivasyonunu artırdı.
Burak, attığı iki golle ben varsam hücumda sorun yok dedirtti.
3- Bu sezon çalkantılı süreçler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarın maça gösterdiği ilgi üst düzeydeydi. Siyah-beyazlı futbolseverler Vodafone Park'ı uzun zaman sonra şölen havasına çevirdi
ve takımını ateşleyen güç oldu.
4- Beşiktaş, üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 9'a düşürdü. Ligin kalanında zirve yarışını devam ettirmek isteyen siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu oyunla da sonuna kadar şampiyonluk umudunu
sürdürmeye devam edeceğini ispat etti. 'ALLAH RAZI OLSUN'
Bursaspor karşısında golleri sıralayıp takımına
galibiyeti getiren Burak Yılmaz, maçtan
sonra İnstagram hesabından herkese
teşekkür etti. Kral, "Bu formayı
tekrar giymem için uğraşan, vesile
olan, isteyen tüm herkese teşekkür
ediyorum. Hepsinden Allah razı
olsun" ifadesini kullandı. 'BURAK'A HAYRANIM'
Fransız stoper Mirin de, Burak'a övgüler
yağdırdı: "Takım halinde
oynadığımız için benim bireysel
performansım da arttı.
Burak Yılmaz için güzel bir
akşam oldu. Bizim hayranı
olduğumuz bir
golcü, daha fazlasını
da atabilirdi." CANER VE BURAK'TAN ÜÇLÜ
90 dakikanın ardından hem tribünler hem de sahadaki futbolcular büyük coşku yaşadı. Takım, taraftarların çağrısına kulak vererek, tribüne giderken Caner Erkin ve gecenin yıldızı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirdi. Burak'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. 2
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en son 25 Ağustos 2006'daki Konyaspor maçında iki gol atmıştı. 10
Bursaspor karşısında 10 ikili mücadele kazanan Gökhan Gönül, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki en yüksek sayısına ulaştı. Dk. 40 BURAK 1-0
Lens'in adrese teslim ortasında topu göğsüyle önüne alan Burak, çaprazdan sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Dk. 62 BURAK 2-0
Orta sahada Vergini'den kaptığı topla slalomlarla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, nefis bir gole imza attı.