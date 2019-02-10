CIP’te gergin anlar!

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri- F.Bahçe maçının hakem ekibi, dün sabah saatsefer sayılı uçağıyla Erkilet Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e hareket etti. F.Bahçe taraftarının büyük tepkisini çeken Alper Ulusoy ve arkadaşları, uçağı havalimanındaki CIP Salonu'nda (Özel yolcu salonu) bekledi. Bu esnada salonda kimse bulunmazken hakem ekibi uçağa geçmek için bulunduğu yeri terk edeceği sırada içeriye F.Bahçe taraftarı girdi. Hakemlere öncediyen taraftar," şeklinde soru yöneltti.Alper Ulusoy kapıya yakın olduğu için diğer hakemler bu soruya,yanıtını verdi. Taraftar bu kez "sözleriyle çıkıştı. Hakemler tansiyonun yükseleceğini hesap ederek bu kez yanıt vermedi ve CIP Salonu'ndan uzaklaştılar. Ardından taraftar,şeklinde kendi kendine söylenerek yerine oturdu.Kendisine sarı kart göstermek üzere yaklaşan hakem Alper Ulusoy'a doğru 'F..k off' kelimesini kullanan ve sonrasında kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun kaç maç ceza alacağı tartışma yarattı. Hakem raporlarında sadece bu ifadeye yer verilmesi halinde İspanyol futbolcunun diğer emsaller de göz alınarak, "Hakaret" yerine "Sportmenliğe aykırı hareketten" PFDK'ya sevk edilebileceği, bu durumda 1 maçla cezalandırılacağı belirtildi. Cezanın 1 maçta kalması halinde Konyaspor karşısında forma giyemeyecek olan Soldado, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alabilecek.Maçın ardından ayağındaki morluklara dikkat çeken Mehmet Ekici, Alper Ulusoy'un kararlarına tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu, hakemin kendilerine çok kolay kart çıkardığını, Kayserispor'un sert futbolunu ise mazur gördüğünü söyledi. Kendisine Şamil tarafından yapılan faulde Ulusoy'un düdük bile çalmadığını belirten Mehmet, "Ayağımda morluklar oluştu. Ağır bir sakatlığa neden olabilirdi. Bu pozisyonu gidip izlememesi bile hayret verici" dedi.Kayseri-F.Bahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'a karşılaşmanın gözlemcisi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri kırık not verdi. MHK'nın Ulusoy'u daha önce Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi. FIFA kokartı olmamasına rağmen son dönemde kritik maçlara atanan ve sergilediği performansla da dikkat çeken Alper Ulusoy, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada yerinde kararlarıyla gözlemci tarafından tam notla ödüllendirilmişti.