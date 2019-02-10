Göztepe - Alanyaspor (Canlı)

Bornova İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Alanyaspor maçını Fırat Aydınus yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Tit, Lumor Agbenyenu, Celso Borges, Andre Poko, Serdar Gürler, Andre Castro, Yasin Öztekin, Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Berkan Emir, Kadu, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Nabil Ghilas
ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Djalma Campos, Efecan Karaca, Papiss Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç