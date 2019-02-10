İstanbul’da büyük coşku

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, zorlu Galatasaray maçı için dün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar grubunun meşale ve tezahüratlarla karşıladığıYusuf taraftarların isteğini kırmayarak, otobüsün kapısından 'üçlü' çektirdi.Sosa İstanbul'a gelir gelmez Okmeydanı Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki minik Trabzonspor taraftarı Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret etti.Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası Trabzonspor'da kaleye geçen ve Ümraniye maçında yaptığı kurtarışlarla büyük alkış alan 18 yaşındaki Arda Akbulut, bugün Galatasaray karşısında da eldivenleri takacak. 2017 yılında altyapıdan A takıma dahil edilen Arda, güçlü fiziği ve ayaklarına hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Bu arada iyileşen Jose Sosa ise maça kulübede başlayacak.Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi son yapılan antrenmanda kendisini deneyen Filip Novak, Uğurcan Çakır gibi kadrodan çıkartıldı. A.Gücü maçında sol ayak başparmağı kırılan ve önceki gün yapılan idmanda özel bir krampon ile çalışan Novak, dün kendisini iyi hissetmeyince Trabzon'da kaldı.