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Rize’ye freni

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Rize’ye Antalya freni
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya üç galibiyetle giren Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisine ara verdi. Altıncı dakikada Muriç ile öne geçen Rizespor ardından yakaladığı pozisyonda Boffin'i geçemedi. 55'te Riberio ile bir vuruşu direkten dönen Antalyaspor 68'de Mevlüt ile skoru eşitledi. 90'daki Rize atağında Aatif'ın şutu direkten dışarı gitti ve maç 1-1 sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla iki hafta sonra puanla tanışsa da galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
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Rize’ye Antalya freni
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