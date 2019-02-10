Sözleşmem var Lucescu var

Adı uzun zamandır A Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 2004'ten sonra tekrar Ay-Yıldızlı ekibin başına döneceği iddiası dün gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş perşembe günü buluştu.
Taraflar Milli Takım hocalığı için el sıkıştı.. Fakat maç sonrası Şenol Güneş bu haberler için çarpıcı açıklamalar yaptı: "Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım. Bana Milli Takım için resmi bir teklif yok.
Milli Takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok. Takımın başında Lucescu var, ben de buranın mukaveleli hocasıyım. Nasıl olacak?
Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada... Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?
" İSTİFA ETMEDİM
İstifa iddialarının da gerçek olmadığını dile getiren Güneş, "Antalya maçı öncesinde istifam yok. Öyle söyleyen arkadaşlar varmış gazetecilere, bana söylemediler. Ben sonuna kadar burada kalmak için uğraşırım. Kovsalar gitmem dedim, istifa mı edeceğim? Nasıl oluyor bu?" şeklinde konuştu. GÖNDERME NİYETİMİZ YOK, KENDİSİ AYRILIRSA BAŞKA!..
Başkan Fikret Orman, Güneş'in Milli Takım'a gideceği iddiaları üzerine şunları söyledi: "Şu anda Milli Takım'ın başında bir hoca var. Bizim hocamız da Beşiktaş'ın başında. Bunları konuşmak şık değil. Lucescu ayrılır ve Şenol hoca gitmek isterse bunlar ayrı şeyler. Futbolda her şey olabilir... Ancak hocamızı gönderme niyetimiz yok. Sezon sonunda hocayla konuşuruz. Hoca şartları beğenmeyip başka bir yere gidebilir. Milli Takım'a da gidebilir..." AFRİN GAZİSİ TRIBÜNDE
Geçen yıl Afrin Operasyonu'nda gazi olan Zeki Didinmez'in Vodafone Park'ta maç izleme hayali gerçek oldu. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından özel uçakla Nevşehir'den İstanbul'a getirilen Didinmez'e başkan Fikret Orman da forma hediye etti. MİLLİ TAKIM'I İSTERİM AMA...
Sezon gitmeden Milli Takım'ın başına geçmek istemediğini de söyleyen Şenol Güneş, "Gideceksem Beşiktaş'tan, Milli Takım'a giderim' dedim. Milli Takım'ı sezon sonunda mukavelem bittiği zaman isterim ama bitmeden istemem.. Kovulmayı beklemiyorum. Kalmak için her şeyi yapacağım... Bu takımın başarılı olması için çalışıyorum. Çok mutluyum, ben böyle taraftar sevgisi görmedim. Trabzonspor'da da alıştım, burada da mutluyum. Bunları farklı yerlere çekmeyin
" ifadelerini kullandı. PERDE ARKASI... GÜNEŞ TERS KÖŞEYE YATIRILDI
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek gizli bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede TFF Başkanı Demirören, Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın başına geçmesini teklif etti. Güneş de bu teklifin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'la zorlu bir zirve yarışının içindeyim. Böyle bir zamanda Beşiktaş'ı bırakamam" dedi. Bunun üzerine Demirören, "O zaman sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştır. Zaten milli maçlar Mart'ta başlıyor. Sonraki maçlar da lig bitince Haziran'da" teklifinde bulundu. Şenol Güneş bu teklifi prensipte kabul etti. Fikret Orman da TFF Başkanı'nın bu önerisine 'olur' dedi. Bu gelişmenin ardından açıklama ilerleyen günlerde başkanlar nezdinde (Yıldırım Demirören ve Fikret Orman birlikte) bir basın toplantısı ile yapılacaktı. Ama haber medyada dün yer aldı. Ve Şenol Güneş, olayın perde arkası anlatılmadan zor durumda bırakılmış oldu. Yani Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarının önüne kondu... Beşiktaş yönetimi sızan bu haberle, "Hocamızı biz göndermek istemiyoruz, TFF elimizden alıyor" algısını yarattı. Yani Şenol Güneş bir anlamda ters köşeye yatırıldı ve zor durumda bırakıldı. Beşiktaş yönetimi ise elini güçlendirdi... Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan önemli bir miktar alacağı var. Şimdi TFF'ye Beşiktaş diyecek ki: "Hocamızı elimizden alıyorsunuz.. Alacaklarını da siz ödeyin." Bu bir anlamda hoca için bonservis almak gibi bir durumu ortaya çıkaracak.. Güneş, dün basın toplantısında uzun uzun konuşmak zorunda kalırken, işler iyice karıştı.. Beşiktaş yönetimi ise taraftarın gözünde, "Biz kimseyi yollamıyoruz. TFF de alacaksa bedeli olur" mesajını vermiş oldu. TOLGAY'A 'DÜRÜM' GÖNDERMESİ
Beşiktaş'ta oynarken, Sivas maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılan ve F.Bahçe'deki imza töreninde "Her yerde dürüm yerim" diyen Tolgay'a, taraftarlar göndermede bulundu. Tribünler, "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yaptı. MEDEL BİLMECESİ
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel için ülke basınında çıkan, "Bursaspor maçında Çin kulüpleri izleyecek" iddiası gerçek çıkmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler "Medel ile ilgili bize gelen resmi teklif yok" derken, yönetimin Şilili futbolcu için sezon sonu teklifleri değerlendireceği belirtildi.