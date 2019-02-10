Sözleşmem var Lucescu var

BUGÜN NELER OLDU

Adı uzun zamandır A Milli Takım ile anılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 2004'ten sonra tekrar Ay-Yıldızlı ekibin başına döneceği iddiası dün gündeme bomba gibi düştü.Taraflar Milli Takım hocalığı için el sıkıştı.. Fakat maç sonrası Şenol Güneş bu haberler için çarpıcı açıklamalar yaptı: "Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım.Milli Takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok. Takımın başında Lucescu var, ben de buranın mukaveleli hocasıyım.Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım.İstifa iddialarının da gerçek olmadığını dile getiren Güneş, "Antalya maçı öncesinde istifam yok. Öyle söyleyen arkadaşlar varmış gazetecilere, bana söylemediler. Ben sonuna kadar burada kalmak için uğraşırım. Kovsalar gitmem dedim, istifa mı edeceğim? Nasıl oluyor bu?" şeklinde konuştu.Başkan Fikret Orman, Güneş'in Milli Takım'a gideceği iddiaları üzerine şunları söyledi: "Şu anda Milli Takım'ın başında bir hoca var. Bizim hocamız da Beşiktaş'ın başında. Bunları konuşmak şık değil. Lucescu ayrılır ve Şenol hoca gitmek isterse bunlar ayrı şeyler. Futbolda her şey olabilir... Ancak hocamızı gönderme niyetimiz yok. Sezon sonunda hocayla konuşuruz. Hoca şartları beğenmeyip başka bir yere gidebilir. Milli Takım'a da gidebilir..."Geçen yıl Afrin Operasyonu'nda gazi olan Zeki Didinmez'in Vodafone Park'ta maç izleme hayali gerçek oldu. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından özel uçakla Nevşehir'den İstanbul'a getirilen Didinmez'e başkan Fikret Orman da forma hediye etti.Sezon gitmeden Milli Takım'ın başına geçmek istemediğini de söyleyen Şenol Güneş, "" ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek gizli bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede TFF Başkanı Demirören, Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın başına geçmesini teklif etti. Güneş de bu teklifin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Şu anda Beşiktaş'la zorlu bir zirve yarışının içindeyim. Böyle bir zamanda Beşiktaş'ı bırakamam" dedi. Bunun üzerine Demirören, "O zaman sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştır. Zaten milli maçlar Mart'ta başlıyor. Sonraki maçlar da lig bitince Haziran'da" teklifinde bulundu. Şenol Güneş bu teklifi prensipte kabul etti. Fikret Orman da TFF Başkanı'nın bu önerisine 'olur' dedi. Bu gelişmenin ardından açıklama ilerleyen günlerde başkanlar nezdinde (Yıldırım Demirören ve Fikret Orman birlikte) bir basın toplantısı ile yapılacaktı. Ama haber medyada dün yer aldı. Ve Şenol Güneş, olayın perde arkası anlatılmadan zor durumda bırakılmış oldu. Yani Şenol Güneş, Beşiktaş taraftarının önüne kondu... Beşiktaş yönetimi sızan bu haberle, "Hocamızı biz göndermek istemiyoruz, TFF elimizden alıyor" algısını yarattı. Yani Şenol Güneş bir anlamda ters köşeye yatırıldı ve zor durumda bırakıldı. Beşiktaş yönetimi ise elini güçlendirdi... Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan önemli bir miktar alacağı var. Şimdi TFF'ye Beşiktaş diyecek ki: "Hocamızı elimizden alıyorsunuz.. Alacaklarını da siz ödeyin." Bu bir anlamda hoca için bonservis almak gibi bir durumu ortaya çıkaracak.. Güneş, dün basın toplantısında uzun uzun konuşmak zorunda kalırken, işler iyice karıştı.. Beşiktaş yönetimi ise taraftarın gözünde, "Biz kimseyi yollamıyoruz. TFF de alacaksa bedeli olur" mesajını vermiş oldu.Beşiktaş'ta oynarken, Sivas maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılan ve F.Bahçe'deki imza töreninde "Her yerde dürüm yerim" diyen Tolgay'a, taraftarlar göndermede bulundu. Tribünler, "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yaptı.Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel için ülke basınında çıkan, "Bursaspor maçında Çin kulüpleri izleyecek" iddiası gerçek çıkmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler "Medel ile ilgili bize gelen resmi teklif yok" derken, yönetimin Şilili futbolcu için sezon sonu teklifleri değerlendireceği belirtildi.