Zirveye Dadaş ayarı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında hiç beklemediği bir sonuç aldı ve 1-1'lik beraberlikle sahadan 1 puanla ayrıldı. 11'inci dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Başakşehir devamını getiremedi. Obertan'ın önderliğinde üstünlüğü ele alan konuk ekip, önemli fırsatları harcadığı ilk yarının ardından ikinci 45 dakikada oyununu rakibine kabul ettirdi.Zirvedeki yerini koruyan Başakşehir cepten yerken, Erzurumspor ise ligde kalma umutlarını güçlendirdi.Maçta 1. dakikada Robinho'nun vuruşunu kaleci Sehic köşeden çıkardı. Başakşehirli futbolcular top çizgiyi geçti diyerek hakem Cüneyt Çakır'a itiraz ettiler. VAR'a danışan Çakır oyunu devam ettirdi.İstanbul'da G.Saray'a tek golle mağlup olurken ezilmeyen, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de berabere kalan Erzurumspor dün ilk 10 dakika haricinde ligin liderini oyun olarak ezdi. Avcı'nın Adebayor ve Demba Ba'yı yine kulübede bıraktığı 11'de, Elia'nın Arda'nın yerine forma giymesi ve Clichy'nin erken sakatlığı Başakşehir'in hücum planlarını zayıflatırken, takımı her maçta sırtlayan Visca da "Ben de kırk yılın başında kötü oynayayım" dedi adeta. Mehmet Özdilek'in kendi kalesinde golü gördükten sonra orta sahada takımına yaptırdığı presten yılan Başakşehir, geçen hafta Akhisar maçının ikinci yarısında olduğu gibi yine büyük baskı yedi. Obertan kalitesini ortaya koyarken, kendi kalesine gol atan ve 79 dakika sahada gezinen Opseth yerine Mehmet Özdilek, Rashad Muhammed ile başlasaydı, lideri Sivas gibi İstanbul'da devirebilirdi. Başakşehir'in kadro zenginliği Avcı'nın kafasını karıştırmış, yaş ortalaması yüksek takım, karşısında mücadele eden takım gördüğünde Rocky karşısında dağılan Ivan Drago gibiydi. Makine gibi takımın da karşısında pres yapan olduğunda canı yanarmış demek ki! Erzurum'da özel alkışım yine Egemen'e... 36 yaşında bu mücadele ve bu nefis gole şapka çıkartılır.