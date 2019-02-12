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maçında yok

Evkur ’da devre arası takıma katılan ’nın Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle cuma günü oynanacak olan müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 12:54
Bifouma Beşiktaş maçında yok

E.Yeni Malatyaspor'a devre arası transfer olduktan sonra takıma kısa sürede uyum sağlayan Bifouma'nın yapılan ilk kontrollerinin ardından 2 hafta formasından uzak kalacağının öngörüldüğü açıklandı.

A.Konyaspor maçında sakatlanarak yerini 73. dakikada Ahmet İldiz'e bırakan Bifouma'nın yapılan ilk kontrolünde iç yan bağlarında zorlama teşhis edildi. Dizinden sakatlanan golcü oyuncunun bu hafta oynanacak Beşiktaş ve 23. haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında takımdan uzak kalabileceği açıklanırken, bu gelişme teknik heyetin moralini bozdu.

Teknik Direktör Erol Bulut'un bu gelişmenin ardından Kamara'ya Beşiktaş maçında on birde görev vermesinin kesinleştiği öğrenildi.

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Bifouma Beşiktaş maçında yok
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