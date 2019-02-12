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'de 'nin sağlık durumu

; maçında sağ ayak bileğine darbe alan 'nin kemiğinde ödem, iki bağında kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edildiği açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 02:08
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sağlık durumu

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı mücadelede sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Ekici'nin İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sakatlığından dolayı Kayserispor maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sağlık durumu
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