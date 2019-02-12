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maçı hangi kanalda saat kaçta? ? Yayınlanacağı kanal...

Devre arasında kadrosunu güçlendiren , UEFA Avrupa Ligi ikinci tur karşılaşmasında Portekiz temsilcisi 'yı ağırlıyor. Futbolseverler Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Galatasaray, devre arasında Serdar Aziz ile yollarını ayırdı; Maicon'u kiraladı, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı da sattı. Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Luyindama ve Marcao da takıma katılan isimler oldu. Trabzonspor'u mağlup eden sarı kırmızılılar Benfica karşısında da avantajlı bir skor alma peşinde. saat kaçta ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 07:54
Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman? Yayınlanacağı kanal...

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ; Porto, Lokomotiv Moskova ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda 3. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Rakip da aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yaptı. Benfica son lig maçında Naiconal takımını Grimaldo, Seferovic (2), Felix, Ferro, Ruben Dias, Jonas (2) ve Rafa Silva'nın golleriyle 10-0 yenerek adeta Galatasaray'a mesaj yolladı. Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bu sorunun cevabı özellikle Galatasaray taraftarı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Mbaye Diagne, Marcao ve Luyindama, UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edildi. Yunan golcü Mitroglou ise UEFA listesinde yer almıyor.

GALATASARAY BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Bu sezon daha önceki Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlandı. Galatasaray - Benfica maçının da beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Karşılaşma 14 Şubat Perşembe akşamı 20.55'te başlayacak.

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Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman? Yayınlanacağı kanal...
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