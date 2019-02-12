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: Yeni Başkanı...

Başkan Vekili , hakem kararlarını eleştirerek, "Bu çalınan düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 15:31
Semih Özsoy: Yeni MHK Başkanı...

Başkan Vekili , katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Özsoy, "Camianın büyüklüğüyle, el birliğiyle bunları atlatacağız. Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyoruz. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken durumlardan biri. Kolay olmayacağını biliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. İçeride faktoring şirketlerine olan borçlar bizi zorluyor. Gayrimenkullerin devlet ile olan kısımlarıyla ilgili olarak çok büyük yol kat edildi. Sonuçlarını inşallah göreceğiz ama bugünden yarına olmaz" diye konuştu.

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Semih Özsoy: Yeni MHK Başkanı...
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