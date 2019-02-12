Semih Özsoy: Yeni MHK Başkanı...

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Özsoy, "Camianın büyüklüğüyle, el birliğiyle bunları atlatacağız. Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyoruz. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken durumlardan biri. Kolay olmayacağını biliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. İçeride faktoring şirketlerine olan borçlar bizi zorluyor. Gayrimenkullerin devlet ile olan kısımlarıyla ilgili olarak çok büyük yol kat edildi. Sonuçlarını inşallah göreceğiz ama bugünden yarına olmaz" diye konuştu.