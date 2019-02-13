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'den açıklaması

Kulübü, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan 'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 13:41
Fenerbahçe'den Tolgay Arslan açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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Fenerbahçe'den Tolgay Arslan açıklaması
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