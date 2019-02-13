Futbolu konuşmak güzel!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Moses ve Valbuena başta olmak üzere oyuncularımız oldukça arzuluydu.
Gördüğünüz gibi hiç hakem konuşulmadı, gergin bir ortam yaşanmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz. Çünkü kurallar var ve kurallar çok net. Kimse itiraz etmedi. Muhteşem bir taraftar desteğiyle oynuyoruz, teşekkür ederiz.
Zenit'e saygı duyuyoruz ama F.Bahçe çok güçlü bir takım. Hedefimiz tur atlamak ve güven kazanmak.
Yakın zamanda kimse ligdeki bu kötü durumu hatırlamayacak." 5.5
Ersun Yanal, 5.5 yıl aradan sonra F.Bahçe'in başında Avrupa maçına çıktı ve galibiyet sevinci yaşadı. En son 27 Ağustos 2013'te İngiltere'de Arsenal'e 2-0 yenilmişti. 11
F.Bahçe, Kadıköy'de oynadığı Avrupa maçlarında 17 maçta tek yenilgi yaşadı. 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı.