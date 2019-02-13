Futbolu konuşmak güzel!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal karşılaşma sonrası şunları söyledi:Gördüğünüz gibi hiç hakem konuşulmadı, gergin bir ortam yaşanmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz. Çünkü kurallar var ve kurallar çok net. Kimse itiraz etmedi.Zenit'e saygı duyuyoruz ama F.Bahçe çok güçlü bir takım.Yakın zamanda kimse ligdeki bu kötü durumu hatırlamayacak."Ersun Yanal, 5.5 yıl aradan sonra F.Bahçe'in başında Avrupa maçına çıktı ve galibiyet sevinci yaşadı. En son 27 Ağustos 2013'te İngiltere'de Arsenal'e 2-0 yenilmişti.F.Bahçe, Kadıköy'de oynadığı Avrupa maçlarında 17 maçta tek yenilgi yaşadı. 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı.