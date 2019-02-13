Mehmet Ekici bir ay yok

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe, Zenit karşılaşması öncesi iki kötü haberle sarsıldı. Kayserispor maçında sağ ayak bileğine darbe alan Mehmet Ekici'de kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edildiği açıklandı.Konya ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek olan Mehmet, Ç.Rize maçını da kaçırabilir. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada Ekici'nin son durumu ile ilgili bilgi verirken,da paylaştı.İkinci şok ise Tolgay Arslan'da yaşandı. Dün karşılaşma öncesinde ısınmadaforma giydi.MAÇIN kahramanlarından Harun Tekin, karşılaşma sonrası, "Buradan gol yemeden gitmek önemliydi. Penaltıda hislerimi kullandım, penaltılarda zaten kendime güveniyorum. Direkten döndüğünde topu alınca güzel oldu tabii ki de. Ligde kötü gidiyoruz, önümüzde Avrupa Ligi şansı var. Burada başarılı olmak için uğraşıyoruz" dedi.FENERBAHÇE'DE Harun Tekin, 50 gün sonra Zenit maçıyla yeniden eldivenleri giyerken, ilk yarıda Rus ekibinin kullandığı penaltıda kalesinde devleşti. Topal'ın, Driussi'ye yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Robert Mak'a geçit vermeyen Harun, bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Kariyerinde 27 penaltının 11'ini kurtaran 29 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kariyerinde kurtardığı penaltı sayısını ise 3'e çıkardı.