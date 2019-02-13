Tur ateşi yandı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe taraftarı, sezona damga vurmaya devam ediyor... Yağmurlu bir salı günü İstanbul trafiğini dinlemeden tribünleri yine hınca hınç doldurdular.Yaklaşık 20 dakika süren baskı, sonunda golü getirdi. Hem de golü İslam Slimani attı! Yaşadığı psikolojik çöküş, onu ayrılık noktasına kadar getirmişti.Yeni transfer Moses, sanki Türkiye'ye tribünleri ayağa kaldırmak için gelmiş! Topu her ayağına aldığında takımı ileri taşıdı mükemmel işler yaptı.Tolgay'ın ısınırken sakatlanmasıyla piyangodan 11'e giren Eljif maçın kahramanlarındandı. Orta alandaki enerjisinin yanı sıra, uzaktan şutlarla tehlike yarattı.Ligdeki deplasman performansını göz önüne aldığımızda bu tur için bitmiş hiçbir şey yok. Zenit kalitesiyle evinde Fenerbahçe'yi çok zorlayacaktır.Rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırdığı için sarı kart gören Mauricio Isla cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu 21 Şubat'ta Rusya'ya oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.F.Bahçe'ye devre arasında Evkur Yeni Malatya'dan gelen ve kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde sahaya çıkan Sadık Çiftpınar, başarılı performansıyla alkış aldı. Tribünlerin 'Sadık, Sadık' şeklinde uzun süre tempo tuttuğu başarılı savunmacı karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk 45 dakika Zenit'e nefes aldırmadık. Penaltı dışında kalemize gelemediler. Bayrak oyuncu olup olmayacağımla ilgili konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum ama bu camia bana güvendiği sürece, onları mahcup etmemek için çalışacağım."Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani'nin vuruşu ağlarla buluştu.En son Türkiye Kupası'ndafileleri sarsanİslam Slimani, 68 gün sonra gol sevinciyaşadı. Süper Lig'de 14 maçta 1 golüolan Cezayirli forvetKaleyibulan son 3 şutu gol olan Slimani, 4Ekim'de Kadıköy'de oynanan maçtaSpartak Trnava'ya 2 gol birden atmış vetakım sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.F.Bahçe'demaça 11 başlayan Valbuena, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İlk maçı kazandık, turu orada almamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de bu. Keyif aldık. Daha fazla oynamak istiyorum ama hayatın içinde bu da var. Hocam şans verdiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum.