Bırakın gideyim

BUGÜN NELER OLDU

Ara transfer döneminde İngiliz ekipleri West Ham United ve Burnley'den teklif alan, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un da ilgilendiği Gary Medel, Beşiktaş'ı kafasında bitirdi!Şilili orta sahanın yönetimle yaptığı görüşmede, ayrılma talebini yenilediği öğrenildi. Şili basını, Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın Medel için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazmıştı.Akhisar'da, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Ege ekibinin Mesut Bakkal ile temas kurduğu öğrenildi. Takımı bu haftaki Ankaragücü maçına antrenörlerden Cem Kavcak çıkaracak. Kavcak, Susuc'in ayrılığının ardından takımı yönetmiş ve G.Saray'ı 3-0 yenmişti.