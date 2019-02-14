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ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat

, 2018'in Aralık ayında görevine son verdiği ve yardımcılarına 19,6 milyon Sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 20:23
Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat

Manchester United Kulübü, Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat ödendiğini açıkladı.

Kulübün 2018-2019 sezonu ikinci çeyreğine ait mali raporunda, 56 yaşındaki Mourinho'ya 15 milyon sterlin tazminat verildiği belirtildi.

Mourinho'nun ekibindeki Silvino Louro, Carlos Lalin, Ricardo Formosinho, Giovanni Cerra ve Stefano Rapetti'nin aldığı toplam tazminatın ise 4,6 milyon sterlin olduğu bildirildi.

Manchester United'ı 2,5 sezon çalıştıran Mourinho, takımıyla UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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Jose Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon sterlin tazminat
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