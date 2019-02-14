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Türkiye kıtaların&ulusların buluşma noktası

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Türkiye kıtaların&ulusların buluşma noktası
FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı. Shangri-La Bosphorus Otel'de 15 Şubat'a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

RİVA'DAKİ ÖZEL MAÇTA BAŞKANLAR SAHNE ALIYOR
FIFA Futbol Yönetim zirvesinde bugün özel bir organizasyon gerçekleştirilecek. FIFA Başkanı Infantino, Riva'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek ve yeşil sahaya çıkarak, futbol oynayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA yetkilileri de bu dev maçta forma giyecek. Ardından mangal partisi düzenlenecek.
İddaa ihalesi sonuçlandı

EN DÜŞÜK TEKLİFİ YÜZDE 0.2 İLE ŞANS GİRİŞİM ORTAK GİRİŞİMİ VERDİ
KAMUOYUNDA "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi sundu. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0.2, İnteltek firması da yüzde 0.5 şeklinde teklif verdi. Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Baltech İnvestment ve Best Gaming'in teklifi ise ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadı.
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Türkiye kıtaların&ulusların buluşma noktası
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