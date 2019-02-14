Türkiye kıtaların&ulusların buluşma noktası

BUGÜN NELER OLDU

FIFA'ya üyebir arayagetiren FIFA Futbol YönetimZirvesi, İstanbul'da başladı.Shangri-La Bosphorus Otel'de15 Şubat'a kadar devam edecekzirvenin açılış oturumlarınaFIFA Başkanı GianniInfantino, TFF 1. Başkanvekilive UEFA Yönetim KuruluÜyesi Servet Yardımcı, Dışİlişkilerden Sorumlu YönetimKurulu Üyesi Alaattin Aykaçile TFF Genel Sekreteri KadirKardaş'ın yanı sıra TFFOnursal Başkanı Şenes Erzikile üye ülkelerden üst düzeytemsilciler katıldı.FIFA Başkanı Gianni Infantino,açılış konuşmasındadiye konuştu.Futbol Yönetim zirvesinde bugün özel bir organizasyon gerçekleştirilecek. FIFA Başkanı Infantino, Riva'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek ve yeşil sahaya çıkarak, futbol oynayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA yetkilileri de bu dev maçta forma giyecek. Ardından mangal partisi düzenlenecek.KAMUOYUNDA "İddaa" olarak bilinenözel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi sundu. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0.2, İnteltek firması da yüzde 0.5 şeklinde teklif verdi. Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.