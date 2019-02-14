Türkiye kıtaların&ulusların buluşma noktası

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini
bir araya
getiren FIFA Futbol Yönetim
Zirvesi, İstanbul'da başladı.
Shangri-La Bosphorus Otel'de
15 Şubat'a kadar devam edecek
zirvenin açılış oturumlarına
FIFA Başkanı Gianni
Infantino, TFF 1. Başkanvekili
ve UEFA Yönetim Kurulu
Üyesi Servet Yardımcı, Dış
İlişkilerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç
ile TFF Genel Sekreteri Kadir
Kardaş'ın yanı sıra TFF
Onursal Başkanı Şenes Erzik
ile üye ülkelerden üst düzey
temsilciler katıldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino,
açılış konuşmasında "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"
diye konuştu. RİVA'DAKİ ÖZEL MAÇTA BAŞKANLAR SAHNE ALIYOR FIFA
Futbol Yönetim zirvesinde bugün özel bir organizasyon gerçekleştirilecek. FIFA Başkanı Infantino, Riva'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek ve yeşil sahaya çıkarak, futbol oynayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA yetkilileri de bu dev maçta forma giyecek. Ardından mangal partisi düzenlenecek. İddaa ihalesi sonuçlandı EN DÜŞÜK TEKLİFİ YÜZDE 0.2 İLE ŞANS GİRİŞİM ORTAK GİRİŞİMİ VERDİ
KAMUOYUNDA "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının"
özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi sundu. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0.2, İnteltek firması da yüzde 0.5 şeklinde teklif verdi. Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Baltech İnvestment ve Best Gaming'in teklifi ise ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadı.