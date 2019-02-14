Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Her iki futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirten Murat Yıldırım, "İnşallah güzel bir maç olur, 3 puan bizim olur. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız statta bizi desteklesin. Taraftar bizim için itici güç. Taraftarsız bir kişi eksiğiz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına iyi başladığını, takımın performansının da iyi olduğunu aktaran Murat Yıldırım, "Takımdaki rekabet futbolcular açısından iyidir, çünkü herkes daha fazla konsantre olarak, daha çok çalışıyor. Bu durum da takıma yansıyor ve daha iyi oluyor. Bizde de iyi futbolcular var. Zaten iyiyiz ama biraz daha iyi olarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA VEREBİLECEĞİM KATKIYI BİLİYORUM"

Guilherme Costa Marques ise ligde ve Türkiye Kupası'nda kendileri açısından her şeyin iyi gittiğini belirterek, devre arasında yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirtti.

Devre arası kampında sakatlığından dolayı ikinci yarıya iyi hazırlanamadığını anlatan Brezilyalı futbolcu, "Maçlar da peş peşe geldi ama ben yeteneğimi ve takıma verebileceğim katkıyı biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Yakın zamanda bunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Guilherme, Beşiktaş'ın saygı duyulan büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Bilinmesi gerekiyor, biz de evimizde çok güçlüyüz ve çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken maça iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız." dedi.