Atiker Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi 'hakem' açıklaması

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son haftalarda bütün takımların hakem hatalarıyla ilgili yoğun bir şekilde şikayetlerini dile getirdiğini, Konyaspor'un da özellikle ligin ilk yarısında Galatasaray maçı ile başlayan süreçte skoru direkt etkileyen hakem kararlarıyla karşılaştığını, Trabzonspor, Akhisarspor, Malatyaspor maçlarında bu kararlar nedeniyle de önemli puan kayıpları yaşandığı vurgulandı.

Aynı zamanda Konyaspor, Trabzonspor ile oynanan maç öncesinde bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından karşılaşmayı yönetecek hakemlerin alenen hedef alındığı ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka oynanmadan sonucuna yönelik hamleler yapıldığı ileri sürülerek, Fenerbahçe maçı öncesi de benzer bir durumla karşı karşıya olduklarını ve bir kez daha bu dejavu yaşamak istemediklerinin altını çizdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Biz bu filmi daha önce gördük, sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecraları azami derecede dikkatli olmaya davet ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile puan mücadelesine çıkacağız. Hafta başından bu yana sarı-lacivertli yönetimin şikayetlerini ve yoğun itirazlarını gazetelerden, televizyonlardan, internet sitelerinden takip ediyoruz. Bizim ne Fenerbahçe Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz. Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin. Biz de zaman zaman bu şikayetleri gündeme taşıyoruz. Galatasaray maçından bu yana en az 6-7 puanlık kayıplar yaşadık. Fenerbahçe Kulübü'nün de serzenişlerinde haklı olduğu noktalar muhakkak vardır. Ancak biz sadece bu serzenişlerin hesabının bir başka maçta kesilmesi düşüncesine itiraz ediyoruz. Çıkalım centilmence futbolumuzu oynayalım, mücadelemizi ortaya koyalım, temiz bir maç olsun ve herkes kendi yoluna devam etsin, hiç kimse, hiçbir kurum baskı altına alınmaya çalışılmasın. Kulüpler Birliği açıklamasında da yer aldığı gibi fahiş hakem hataları yapılmasın. Yapıldığı takdirde ilgili kurumlar reflekslerini hak, hukuk, adalet sınırları içinde harekete geçirsin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konan mücadelenin konuşulacağı bir müsabaka oynanmasını gönülden temenni ediyoruz."