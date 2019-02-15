İnfantino sahaya indi

BUGÜN NELER OLDU

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni İnfantino, kramponlarını giyip, yeşil sahada ter döktü. Milli Takım'ın Riva'daki tesislerini ziyaret eden İnfantino ve beraberindeki heyet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştü. Görüşmenin ardından ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA,Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı.FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Riva VAR Merkezi'ni de gezen İnfantino, Yıldırım Demirören'den bilgi alırken merkezin çokveolduğunu belirtti.