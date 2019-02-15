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İnfantino sahaya indi

Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul’a gelen başkan İnfantino, TFF Başkanı Demirören’le görüştükten sonra yeşil sahada ter döktü

Giriş Tarihi: 15.2.2019
İnfantino sahaya indi
FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni İnfantino, kramponlarını giyip, yeşil sahada ter döktü. Milli Takım'ın Riva'daki tesislerini ziyaret eden İnfantino ve beraberindeki heyet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştü. Görüşmenin ardından ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA,
Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. Müsabakayı Gianni İnfantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği Mavi Takım kazandı ve şampiyon oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Riva VAR Merkezi'ni de gezen İnfantino, Yıldırım Demirören'den bilgi alırken merkezin çok etkileyici ve örnek olduğunu belirtti.
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İnfantino sahaya indi
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