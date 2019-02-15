Beşiktaş ilk peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi ve önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine moralli çıkmayı hedefliyor.

Kara Kartal, rakibini yendiği takdirde bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmış olacak. Ayrıca ligin ilk yarısında aldığı 2 deplasman galibiyetini de ikinci devrede şimdiden geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Antalya ve Bursaspor maçlarını kazanan kadroyu değiştirmeden sahaya süreceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yeni transfer Shinji Kagawa'yı ise karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alacağı gelen bilgiler arasında. Maç kadrosuna Quaresma dahil edilirken gözünde enfeksiyon oluşan Oğuzhan Özyakup, Malatya'ya götürülmedi.

BEŞİKTAŞ KAGAWA'YA YARADI!

Borussia Dortmund'da formaya uzak kalınca Japonya'nın Asya Şampiyonası kadrosuna alınmayan Shinji Kagawa, yeniden Milli Takım'a göz kırpıyor. Japon medyasının önde gelen spor gazetesi Sponichi, dün manşetten verdiği haberde Beşiktaş'ta tekrar futbola ısınan Kagawa'nın Milli Takım'a dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı.

SARI TEHLIKE

BEŞIKTAŞ'TA Dorukhan, Medel, Ljajic ve Necip sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu dört futbolcu, Yeni Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, Malatya yolculuğu öncesinde söz konusu isimleri uyararak kart gerektirecek hareketlerden kaçınmalarını istedi.