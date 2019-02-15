Öğrencilerden Trabzon’a kırmızı gül

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un dünkü idmanında yine misafirleri vardı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından tam sahada çift kale maç yaptı. İdman öncesi Trabzon'daki çeşitli okullardan gelen minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle Trabzonsporlu oyunculara, "Bizim sevdiğimiz sensin" diyerek kırmızı gül verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, idman sırasında oyuncularından daha çabuk oynamalarını ve topla temaslarının daha az olmasını isteyerek, "Hareketliliği ihmal etmeyelim. Rakibe sahasında basıp, çıkarmayalım. Faul yapmadan baskı ve mücadele etmek ise olmazsa olmazımız" uyarısında bulundu.