Şark kurnazlığına girmeyelim!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarıkırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim'in, "Hakemler de hata yapabilir'
sözleri için "Kurnazlık
" ifadesi kullanan Ali Koç'a cevap veren Mustafa Cengiz, "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim. Orası kırar, üzer. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-2 maç isyan etti, 'Lütfen onları da duyun' dedim.
Biz VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Açıklanmayınca yanlış olduğunu söyledik, ceza aldık" şeklinde konuştu.
"KOÇ FEDERASYON BAŞKANI OLSUN"
Kimseye antipatilerinin olmadığını belirten Cengiz, "İsterim ki, rakip takımın başkanları, Ali Koç federasyon başkanı olsun.
Yardımcıları MHK Başkanı olsun. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak, bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım" dedi. Mustafa Cengiz, MHK Başkanı Namoğlu'nun istifasıyla ilgili soruyu da "Kendisini tanırım, ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum. Benim cezamı kaldırın da maç izleyebileyim
" şeklinde yanıtladı.