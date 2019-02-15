Şark kurnazlığına girmeyelim!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarıkırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim'in,sözleri için" ifadesi kullanan Ali Koç'a cevap veren Mustafa Cengiz, "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim. Orası kırar, üzer. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarızBiz VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Açıklanmayınca yanlış olduğunu söyledik, ceza aldık" şeklinde konuştu.Kimseye antipatilerinin olmadığını belirten Cengiz, "Yardımcıları MHK Başkanı olsun. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak, bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım" dedi. Mustafa Cengiz, MHK Başkanı Namoğlu'nun istifasıyla ilgili soruyu da "Kendisini tanırım, ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum." şeklinde yanıtladı.