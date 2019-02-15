Üvey evlat muameleiı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim penaltı kararının maçın kaderine etki ettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Penaltı oyuna etki etti. O ana kadar iyi giden bir oyun vardı.
Penaltı değildi. UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta (Şampiyonlar Ligi) 'VAR' var, burada yok. Oyunu dengeye getirdik, üstünlük sağladık ama penaltı geldi" yorumunu yaptı. Terim, mücadeleyi ise şöyle değerlendirdi: Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol yedik.
Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık. İşimiz çok zor.
Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şimdi Kasımpaşa'yı düşüneceğiz, sonra Benfica maçına konsantre olacağız.
Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama biz takım olarak her şeyi deneyeceğiz."
Portekiz ekibi Benfica, tarihinde Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı Avrupa kupası maçlarındaki ilk galibiyetini Galatasaray'ı mağlup ederek aldı.