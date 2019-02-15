Üvey evlat muameleiı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim penaltı kararının maçın kaderine etki ettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,Penaltı değildi. UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta (Şampiyonlar Ligi) 'VAR' var, burada yok. Oyunu dengeye getirdik, üstünlük sağladık ama penaltı geldi" yorumunu yaptı. Terim, mücadeleyi ise şöyle değerlendirdi:Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık.Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim.Rövanşta elimizden geleni yapacağız.Portekiz ekibi Benfica, tarihinde Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı Avrupa kupası maçlarındaki ilk galibiyetini Galatasaray'ı mağlup ederek aldı.