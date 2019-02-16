Büyük buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Taraftarın heykelini diktiği Alex de Souza ile Fenerbahçe'den ayrılmasında önemli bir faktör olarak gösterilen eski teknik direktörü Aykut Kocaman bugün Kadıköy'de buluşacak. Alex Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı kritik maçı locadan izleyecek, Kocaman ise konuk takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. İkili uzun yıllar sonra ilk kez Kadıköy'de aynı havayı soluyacak. 7 yıl sonra dün FBTV'ye çıkan Alex,dedi. Efsane kaptan daha sonra kariyerinin en önemli başarılarını yaşadığı Ülker Stadı'nı gezdi. Ardından da Samandıra'daki idmanı ziyaret etti.Samandıra'da Alex bayramı vardı. Soyunma odasında herkesle tek tek hasret gideren Alex, Mehmet Topal ve yeni transfer Sadık'la sohbet etti. Volkan, eski kaptana mesaj yaptı. Efsane idmanı da saha kenarından izledi.Yönetim, Konya maçı öncesi Alex'i plaketle ödüllendirecek. Daha önce Lugano ve Appiah için de aynı tören yapılmıştı.Alex soyunma odasına girdiğinde gözlerini dolduran bir sürprizle karşılaştı. Takım formalarının arasında adının yazdığı 10 numaralı çubuklusu duruyordu. Hemen üzerine giydi ve yeşil sahaya çıktı.Cezalı Isla, Soldado, hem cezalı hem sakat olan Tolgay ve sakat Mehmet Ekici Konyaspor maçında yok. Isla'nın yerine sağ bekte Şener forma giyecek. Yanal'ın Zenit maçındaki performansı sonrasında orta alanda Eljif Elmas'a görevlendirmeye karar verdiği öğrenildi. Bu arada İsmail, Ayew, Eljif ve Neustadter bugünkü maçta oynarv e sarı kart görürlerse, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler.Fenerbahçe yönetimi, Kayseri maçında kırmızı kart gören Soldado'ya para cezası verdi. 20 bin Euro, İspanyol golcüye ödenecek ilk maaştan kesilecek.