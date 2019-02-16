Fenerbahçe’nin durumu yaralıyor

BUGÜN NELER OLDU

Riva'da geçtiğimiz perşembe akşamı FIFA Başkanı İnfantino'nun onuruna verilen yemekteTFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA Başkanı İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticiler arasındaBir dönem sarı-lacivertli kulüpte başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir, Ali Koç'un sözlerini şu şekilde değerlendirdi:Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerlegöreve geldi ama bu beklentilerin çokuzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlaranlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığınınteminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başkabir kulübün aleyhine hiç bir uygulamayagöz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahınamazeret aramak. Üzülüyorum."