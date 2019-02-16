Galatasaray'a CAS müjdesi!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp televizyonunda UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararının reddedildiğini açıkladı.UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik. 2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu. UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti. UEFA'daki bu kurul, bizim yaptığımız anlaşmayı bozabilecek yetkiye sahipti ancak men cezası vermedi ve yeniden yargılanmamızı istedi.Özet olarak yeniden inceleme kararına CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 15 Ekim'de davayı açtık.UEFA'dan herhangi bir men gelmeyecek. Bu dava gelecek 3 yıllı da kapsıyordu. Bu uğraşın sonuncu Galatasaray'ın haklılığı tekrar ortaya çıktı.Bizleri sürekli olarak UEFA'ya kapalı kapılar ardından düzenli olarak şikâyet edenlere, bize karşı mücadele eden kişilere, bizi uyanık tuttuğu için teşekkür ediyorum. Siz ormanda çiçek mi isterseniz, yoksa bataklıkta gül mü istersiniz? Hiç kimseye şirin gözükmek için yapmıyoruz. Benim rakibimin güçlenmesi beni de güçlendirir.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in UEFA süreciyle ilgili, "Türkiye'den yapılan şikayetlere rağmen CAS'taki davayı kazandık" açıklamasının ardından yönetici Mahmut Recevik, Fenerbahçe'ye ağır göndermelerde bulundu. Recevik, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı mesajda, "CAS namusumuzdur deyip sonra CAS davasını geri çekenleri de gördük. Şimdiye kadar sustuysak terbiyemizden, efendiliğimizden. Tribünlerden geldik, cevap vermesini de biliriz. Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz" ifadesini kullandı.