"Gençlerinize yatırım yapın"

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından basın toplantısı yaptı. Türkiye'nin yabancı kuralı hakkında gelen soruyu cevaplayan İnfantino, "Şimdi dürüstçe fikrimi söyleyeyim.kendi gençlerinize ne kadar yatırım yaparsanız o kadar iyi olur. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Sadece Milli Takım için de söylemiyorum, her açıdan iyi olacaktır. Kalpten gönülden oynayacaktır. Dolayısıyla biz burada bazı futbol takımlarının mali durumu da dikkate almalıyız.diye konuştu.3 Temmuz süreci hakkındaki soruya ise İnfantino," cevabını verdi. Türk kulüplerinin mali durumlarına da değinen İnfantino, "Türkiye'de durum aslında giderek iyileşiyor. Sözleşme yaparken şartları yerine getirmek zorunluluğu doğuyor. Bugün artık kulüpler finansal açıdan farklı yaklaşımlar yapıyor. Ellerindeki imkanlarla çalışmalarını sürdürmeleri gerekiyor. Sadece futbol kaynaklı unsurlar yok" dedi.VAR sistemi ile ilgiliyse İnfantino, şunları kaydetti: "Genel olarak şunu söyleyebilirim; VAR olumlu oldu. Türkiye'de de oldu. Hâlâ hatalar var, bu normal çünkü daha geliştirmemiz gereken bir bebek gibi. Son Dünya Kupası'ndaki istatistiklere bakarsak VAR her 3 maçta 1 devreye giriyor. Dolayısıyla hakemlerin kararlarının doğruluğu çok yüksek. Buradaki sorun şu; futbolda özellikle daha heyecanlı ülkelerde her zaman maç kaybettiğinizde suç karşı tarafındır. Başkasının hatası olduğunu düşünürsünüz. Eskiden hakemin suçuydu, şimdi VAR'ın suçu. Kaybedenin hiç suçu olmuyor."Dünya Kupası'na 48 takımın katılma konusuna değinen İnfantino, "Bu konu değerlendiriliyor. Öneri, 10 kadar Güney Amerika ülkesinden geldi. 48 ülke olabilir mi acaba diye biz de buna bakacağız. Önce 32 olacak, eğer mümkün olursa lojistik açıdan, 2022 yılında 48 takım olabilir. Birçok seçenek var, aşılması gereken zorluklar var" diye konuştu.FIFA Başkanı İnfantino, "Futbol mucizeler yaratabilir zaman zaman. Rusya ile ilgili olarak, ırkçı, şiddet eğilimli ülke ön görüleri vardı. Tek bir olay dahi gelişmedi. Arap dünyası için de belki aynı şeyi görmeliyiz. 32 takım da olsa 48 de olsa güzel bir turnuva olacak. Bütün dünya Körfez'i ve Katar'ı tanıma fırsatı bulacak. Bu da dünyamıza önemli bir katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.İnfantıno, "Benim için de burada olmak büyük bir onur. Bir kere daha bu güzel şehre gelmekten ötürü çok mutluyum, İstanbul'u çok seviyorum. Aynı şekilde sizin ülkeniz de futbolu çok seviyor onu da biliyorum. Çeşitli konuları ve önemli konuları tartıştık burada. Gelecekle ilgili şeylerden bahsettik. Turnuvalardan konuştuk ve 2022 Dünya Kupası gibi konuları ele aldık" dedi.Kulüp başkanlarına da mesaj gönderen İnfantino, "Kurallara saygı duymalıyız. Futbol bir tutku, elbette çok heyecanlanıyoruz zaman zaman. Ama kaybettiğimizde bunun bir spor olduğunu unutmayalım. Kaybetmek bir trajedi değil. Bir şey söylediğimiz zaman dikkat etmemiz lazım. Öbür türlü bir şiddet ortamı doğabiliyor" şeklinde konuştu.