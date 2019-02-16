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Kandırıldık!

eski başkanı Namoğlu, ses kayıtlarının açıklanmasını isteyenlere “mevzuatlara aykırı” cevabını vermişti. Ancak Hollanda’dan gelen haber gerçeği ortaya çıkardı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kandırıldık!
Hollanda Futbol Federasyonu'nun ülkede tartışma yaratan bir pozisyonun VAR (Video Asistan Hakem) ses kayıtlarını önceki gün kamuoyu ile paylaşması akıllara hatalı hakem kararları sonrası istifa eden MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nu getirdi. Namoğlu, kulüplerin ve taraftarların ses kayıtlarının yayınlanmasını istemeleri üzerine, "Hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanmasına izin verilmiyor, mevzuatlara aykırı" açıklamasını yapmıştı. Hollandalı yetkililere ulaşan Fotomaç muhabiri Hüseyin Özkök ise Namoğlu'nun herkesi yanlış bilgilendirdiğini ortaya koydu. Özkök'e açıklamada bulunan Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri, ses kayıtlarının sadece canlı yayınlanmasının yasak olduğunu belirtirken, eğitim ve öğretim amacıyla sonrasında paylaşılmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı. Hollandalılar ses kayıtları ile taraftarların da VAR sisteminin işleyişini daha rahat öğrendiğini belirtti.
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Kandırıldık!
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