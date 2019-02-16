Kandırıldık!

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda Futbol Federasyonu'nun ülkede tartışma yaratan bir pozisyonun VAR (Video Asistan Hakem) ses kayıtlarını önceki gün kamuoyu ile paylaşması akıllara hatalı hakem kararları sonrası istifa eden MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nu getirdi. Namoğlu, kulüplerin ve taraftarların ses kayıtlarının yayınlanmasını istemeleri üzerine,açıklamasını yapmıştı. Hollandalı yetkililere ulaşan Fotomaç muhabiri Hüseyin Özkök ise Namoğlu'nun herkesi yanlış bilgilendirdiğini ortaya koydu. Özkök'e açıklamada bulunan Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri, ses kayıtlarının sadeceolduğunu belirtirken,amacıyla sonrasında paylaşılmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı. Hollandalılar ses kayıtları ile taraftarların da VAR sisteminin işleyişini daha rahat öğrendiğini belirtti.