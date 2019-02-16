Başkan Erdoğan: Milli Takım’da yerli hoca olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak canlı yayınında, spor gündemine ilişkin de görüşlerini paylaştı:

Yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne yerli hocalarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Tüm oyuncuların ciğerini okuyor, ruhunu biliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu

VAR sisteminde bazı hatalar olsa da faydalı bir sistem. Ancak VAR sistemini de kontrol eden check-balance tarzında bir sistem kurulmalı. Hakemlerden oluşan bir denetleme kurulu oluşturulabilir.

İstanbul'da güzel stadyumlar var. Beşiktaş'ın güzel bir stadı var. Başakşehir'in butik ama güzel stadı var. Tüm bunlarla beraber çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Trabzonspor'un bambaşka güzel bir stadyumu var.