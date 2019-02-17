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10 kişiyle de ‘güç’lü

İkinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan , zorlu Akhisar deplasmanından bir puanla dönmesini bildi

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Akhisarspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. Djedje'nin 51'de gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kalan Ankaragücü'nün 89'da İlhan Parlak ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, ligin son sırasında kaldı. Puanını 24 yapan Ankaragücü de tehlike sınırından uzaklaşamadı.

PENALTI İSYANI!
90+2'deki Akhisar atağında topun Pazdan'ın eliyle buluştuğu bu pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Özkahya 'Devam' dedi.
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10 kişiyle de ‘güç’lü
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