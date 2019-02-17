10 kişiyle de ‘güç’lü

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Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Akhisarspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. Djedje'nin 51'de gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kalanBu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, ligin son sırasında kaldı. Puanını 24 yapan Ankaragücü de tehlike sınırından uzaklaşamadı.90+2'deki Akhisar atağında topun Pazdan'ın eliyle buluştuğu bu pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Özkahya 'Devam' dedi.