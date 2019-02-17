Erzurumspor - Sivasspor (Canlı)

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Erzurumspor - Sivasspor maçını Bülent Yıldırım yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic, Pierre Kanstrup, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Samuel Eduok, Kristian Opseth
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan Kurtuluş, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Siphiwe Tshabalala, Moussa Kone, Gilles Sunu, Ridge Munsy, Samed Ali Kaya
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Fousseni Diabate, Sergiy Rybalka, Emre Kılınç, Arouna Kone
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Paul Papp, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Özer Hurmacı, Muhammet Demir