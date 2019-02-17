Kartal’da herkes forvet!

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayıp, zirve yarışında umutlanan Beşiktaş, gollerin futbolculara dağılımı ile de dikkat çekiyor.Kartal, bu istatistiği ile Avrupa'nın en büyük 10 ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede ikinci sırada yer aldı. 180 takım arasında 17 farklı futbolcusu golle buluşan Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund birinci sıranın sahibi.En skorer ismi 5 golle Mustafa Pektemek olan Beşiktaş, 3 kez ile Süper Lig'in en az penaltı kullanan takımı olarak da ön plana çıktı.Ricardo Quaresma'nın da 2 golünün 1'i penaltıdan geldi. Öte yandan şut atan oyuncu sayısı da Kara Kartal'ın bir başka zenginliği olarak göze çarptı.. Sırp 10 numarayı 25 şut ile Ricardo Quaresma takip etti.Süper Lig'de zorlu Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız atlatan Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına sezon sonu geçme isteğinin en büyük etkeni de kulüpte oluşan bu olumlu hava. Tecrübeli hoca, ayrılığı mayısa bırakarak futbolcuların moral ve motivasyonunun bozulmasını engellemeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında.Bülent TİMURLENKBeşiktaş'ta bu kadar oyuncunun skora katkı vermesi elbette çok büyük bir zenginlik. Siyah-beyazlı takım, geçmiş yıllarda çok kaliteli santrforlarla sahaya çıktı. Bu yüzden son iki sezondur gözler sürekli o mevkide oynayan isimlerde. Deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla kazandıkları Antalyaspor maçında da Beşiktaş'ın santrfor golü yoktu.Bu da sadece Loris Karius ve defans dörtlüsünden kaynaklanan bir problem olmadı. Özellikle iki kanat oyuncusunun ve forvet arkası oynayan ismin takım savunmasını önde başlatması gerekiyor. Oyunun kuralı, topu kalenizden ne kadar uzak tutarsanız o kadar az gol yersiniz.