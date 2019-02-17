Linnes çıkıyor Mariano giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Devre arasında istediği takviyelerin yapılmasıyla ideal 11'ini bulan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gitmekten kurtuldu. Tecrübeli hoca, bugünkü Kasımpaşa sınavında, Trabzon ve Benfica maçlarında sahaya sürdüğü takımda, fazla değişiklik yapmayacak. İmparator, Benfica maçında yaptığı hataya rağmen stoperde Marcao'dan vazgeçmeyecek.Yine 11 yabancı ile sahaya çıkacak Galatasaray'da ileri uçta Diagne görev yapacak. Senegalli golcü eski takımı Kasımpaşa'ya ilk kez rakip olacak. Diagne'ye Feghouli-Belhanda- Onyekuru üçlüsü destek verecek.TÜRK futboluna damgasını vurmuş iki teknik adam 23 sene sonra birbirlerine rakip olacak.Geçen 23 yıllık sürede iki teknik adam aynı kulvarda hiç bulunmadı. Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesi ayrıca saha kenarında Denizli-Terim düellosuna sahne olacak.