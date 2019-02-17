Linnes çıkıyor Mariano giriyor

Devre arasında istediği takviyelerin yapılmasıyla ideal 11'ini bulan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gitmekten kurtuldu. Tecrübeli hoca, bugünkü Kasımpaşa sınavında, Trabzon ve Benfica maçlarında sahaya sürdüğü takımda, fazla değişiklik yapmayacak. İmparator, Benfica maçında yaptığı hataya rağmen stoperde Marcao'dan vazgeçmeyecek. Tek değişiklik sağ bekte olacak ve sakatlığını atlatan Mariano formasını Linnes'ten geri alacak.
Yine 11 yabancı ile sahaya çıkacak Galatasaray'da ileri uçta Diagne görev yapacak. Senegalli golcü eski takımı Kasımpaşa'ya ilk kez rakip olacak. Diagne'ye Feghouli-Belhanda- Onyekuru üçlüsü destek verecek.
DENİZLİ&TERİM 23 YIL SONRA RAKİP
TÜRK futboluna damgasını vurmuş iki teknik adam 23 sene sonra birbirlerine rakip olacak. 1996-97 sezonunun 3.haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Kocaelispor ile Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray 1-1 berabere kalmıştı.
Geçen 23 yıllık sürede iki teknik adam aynı kulvarda hiç bulunmadı. Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesi ayrıca saha kenarında Denizli-Terim düellosuna sahne olacak.