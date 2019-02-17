Rol modeli Trabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç oyuncuların performansından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Tecrübeli hoca, "Genç bir takım olmamıza rağmen başarılı işler yapıyoruz. Bu çocuklar pişecek ve iyi yerlere gelecek.Trabzonspor yıllardır Türkiye'de rol modeldir. Eksiklerden dolayı zor maçlar oynadık. Ufak tefek dalgalanmaları makul karşılıyorum. Bazen kazanamazsınız ama yenilerek de farklı bir noktaya gelirsiniz. İkinci yarının ilk bölümünde böyle bir süreç yaşadık. Alanya maçıyla kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz" diye konuştu.LIGIN ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan, son olarak deplasmanda G.Saray'a 3-1 yenilen Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bordo-mavililerde sakatlığı tamamen geçen Jose Sosa'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kaleci Uğurcan Çakır konusunda kararı ise teknik heyet verecek. Trabzonspor'da tedavisi devam eden Filip Novak bu maçta da yok.