Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 28 yılın en kötüsü

28 yılın en kötüsü

Son olarak Konya ile berabere kalan F.Bahçe evindeki ilk 11 lig maçı itibariyle 28 sezonun en kötü performansına imza attı

Giriş Tarihi: 18.2.2019
28 yılın en kötüsü
Konyaspor beraberliğiyle saha puan kaybı 16'ya yükselen Fenerbahçe, evindeki ilk 11 lig maçı itibarıyla son 28 sezonun en kötü performansını sergiledi. Sarılacivertlilerin gönderilen teknik adamları Cocu ile Koeman, iç sahada birer lig galibiyeti görebildi. Kanarya, daha kötü iç saha performansını ise 1990- 1991'de yine bir Hollandalı teknik adam olan Guus Hiddink ile yaşamıştı. F.Bahçe evinde bu sezon Kayseri ve A.Gücü'ne yenildi. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum ve Konya ile berabere kaldı.

10 KIŞIYLE KAFA KAFAYA!
Konya 10 kişiyle F.Bahçe'ye kafa tuttu. Kanarya, kat edilen mesafede 113 km.'ye ulaşırken, rakibi maçı 110,5 km. ile tamamladı. Sprintte rakip 104'e 103 üstünlük kurdu. Saatteki hız F.Bahçe'nin 6,5 km., Konya'nın ise 6,8 km. olarak ölçüldü. Yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ev sahibi 4 bin 926 m., Konya 4 bin 622 m. ile karşılaşmayı tamamladı.

FOTOĞRAFLI İSYAN
Konyalı Jahovic'in Sadık'a yaptığı faul sonrası kırmızı görmesi eleştiri almıştı. F.Bahçeli oyuncu, bacağının fotoğrafını paylaşarak, 'Gece yanığı değil vida izi" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
28 yılın en kötüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN