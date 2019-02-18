28 yılın en kötüsü

BUGÜN NELER OLDU

Konyaspor beraberliğiyleFenerbahçe, evindeki ilk 11lig maçı itibarıyla son 28 sezonun enkötü performansını sergiledi. Sarılacivertlileringönderilen teknik adamlarıKanarya, dahakötü iç saha performansını iseF.Bahçeevinde bu sezon Kayseri ve A.Gücü'neyenildi. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa,Erzurum ve Konya ile berabere kaldı.Konya 10 kişiyle F.Bahçe'ye kafa tuttu. Kanarya, kat edilen mesafede 113 km.'ye ulaşırken, rakibi maçı 110,5 km. ile tamamladı. Sprintte rakip 104'e 103 üstünlük kurdu. Saatteki hız F.Bahçe'nin 6,5 km., Konya'nın ise 6,8 km. olarak ölçüldü. Yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ev sahibi 4 bin 926 m., Konya 4 bin 622 m. ile karşılaşmayı tamamladı.Konyalı Jahovic'in Sadık'a yaptığı faul sonrası kırmızı görmesi eleştiri almıştı. F.Bahçeli oyuncu, bacağının fotoğrafını paylaşarak, 'Gece yanığı değil vida izi" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.