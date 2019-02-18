28 yılın en kötüsü

Konyaspor beraberliğiyle iç saha puan kaybı 16'ya yükselen
Fenerbahçe, evindeki ilk 11
lig maçı itibarıyla son 28 sezonun en
kötü performansını sergiledi. Sarılacivertlilerin
gönderilen teknik adamları Cocu ile Koeman, iç sahada birer lig galibiyeti görebildi.
Kanarya, daha
kötü iç saha performansını ise 1990- 1991'de yine bir Hollandalı teknik adam olan Guus Hiddink ile yaşamıştı.
F.Bahçe
evinde bu sezon Kayseri ve A.Gücü'ne
yenildi. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa,
Erzurum ve Konya ile berabere kaldı.
10 KIŞIYLE KAFA KAFAYA!
Konya 10 kişiyle F.Bahçe'ye kafa tuttu. Kanarya, kat edilen mesafede 113 km.'ye ulaşırken, rakibi maçı 110,5 km. ile tamamladı. Sprintte rakip 104'e 103 üstünlük kurdu. Saatteki hız F.Bahçe'nin 6,5 km., Konya'nın ise 6,8 km. olarak ölçüldü. Yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ev sahibi 4 bin 926 m., Konya 4 bin 622 m. ile karşılaşmayı tamamladı.
FOTOĞRAFLI İSYAN
Konyalı Jahovic'in Sadık'a yaptığı faul sonrası kırmızı görmesi eleştiri almıştı. F.Bahçeli oyuncu, bacağının fotoğrafını paylaşarak, 'Gece yanığı değil vida izi" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.