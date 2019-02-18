Atamayana atarlar

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un ikinci yarının başında Ekuban'ın Welinton tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltı atışını kullanan Rodallega, üst direkten dönen topu tamamlayarak gol diye sevindi. Ancak meşin yuvarlak hiç kimseye değmediği için kural gereği hakem golü iptal edip Alanyaspor lehine endirekt vuruş verdi. Sosyal medyadan Rodallega'ya tepki yağdı. Yıldız futbolcu, "Özür dilerim" dedi. Taraftarlar ise "Evine dön. Seni istemiyoruz" mesajları yağdırdılar. Kolombiyalı futbolcu, "Zaten sözleşmem bitiyor. Haziran'da gideceğim" yanıtını verdi.Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'la Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. 1 maç berabere biterken bordo-mavili ekip sadece geçen sezon oynanan karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maç sonu Alanya soyunma odasında büyük sevinç vardı.Rodallega, penaltıda 'Panenka' vuruşu yaparak topu direğe nişanladı. (1976 Avrupa Şampiyonası'nda Çekoslovakya'nın, finalde Batı Almanya'yı penaltı vuruşlarında 5-3 yendiği mücadelede şampiyon ekibin oyuncusu Antonin Panenka'nın topun dibine girerek kalenin ortasına gönderdiği plase, tarihe 'Panenka' vuruşu olarak geçmişti.AytemizAlanyaspor maçına Trabzonsporlu taraftarların ilgisi oldukça fazlaydı. Tribünlerin büyük bir bölümü doldu. Taraftar, son dönemde artan hakem hatalarına "Yeter artık" yazılı pankartlar açarak tepki gösterdi.Daha önce "Ozan Tufan'ı futbolcu olduğunu ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Alanya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu kez futbolcusuna övgüler yağdırdı. Genç hoca, "Ozan'ı kazandığımız için çok memnunum. Müthiş oynadı" ifadesini kullandı.MAÇ 0-0... Penaltı kazanıyorsun, topun başına Rodallega geliyor. Adam zaten penaltı atamıyor... Yine atamama riski yüksek!.. Taraftar da korkmuştur herhalde. Öyle bir vuruş yapıyor ki bordo-mavili futbolcu, top direkten dönüyor, üstüne bir daha vuruyor!Ama Rodallega vuruyor. Göz göre göre yaktı Trabzonspor'u. Bir de seviniyor. Bunu geçtik peki tarihe Panenka penaltısı olarak geçen o vuruş ne!..Sanki Trabzonspor 2-0 önde... Lakaytlıktan başka bir şey değil bu. Maça gelirsek; Alanyaspor çok diri bir takım olmuş. Enerjikler. Sergen Yalçın 87, 88 ve 90'da değişiklik yaptı. O da formalite değişiklileri. Kimse yorulmadı.