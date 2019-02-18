Ateşten gömlek

Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle puan cetvelinde çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayseri (0-1) ve Konya (1-1) karşısındaki kayıplarla yeniden ligin dibine indi. Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, "Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi ancak sarı-lacivertlilerin önündeki 8 maçın her biri birbirinden zor. Kanarya zirvedeki ve ligin altındaki takımlarla karşı karşıya gelecek.



RUSYA'DAN DERBİYE...

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde 1-0'ın rövanşında Zenit ile Rusya'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, dönüşünde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 2. yarıda büyük bir çıkış yaşayan Rize'yi ağırlayacak Kanarya ardından Başakşehir'e konuk olacak. Sivas ve A.Gücü maçlarının ardından G.Saray'ı ağırlayacak olan F.Bahçe, Alanya ve Trabzon ile 8 haftayı tamamlayacak.

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