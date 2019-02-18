Denizli: Pes etmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk yarısında zirveyi zorlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda kayıpları oynuyor… Golcüsü Diagne'yi G.Saray'a satan lacivert-beyazlılar,kaybetti. Denizli maç sonrası, "Gol yiyen bir takımdık zaten. Oyuna başlama, isteğimiz, arzumuz çok iyiydi. Golü de bulduk. Ancak golü yedikten sonra kırılgan bir tavır ortaya koyduk. Yediğimiz gollere baktığımız zaman, ilk golün dışında bireysel hatalar var. Değiştirmemiz gereken bir grafiğimiz var. Pes etmeyeceğiz. Bu haftadan sonra içeride ve dışarı da bu grafiği değiştireceğiz" dedi.Terim ve Denizli 23 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 1996-97'de Denizlili Kocaeli, Terimli Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.