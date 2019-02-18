Erzurumspor pes etmiyor

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Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren BB Erzurumspor dün evinde Sivasspor'u 4-2 yenerek 8 haftalık galibiyet özlemini bitirdi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi takımın gollerini Scuk, Eduok (2) ve Obertan kaydetti. Konuk Sivasspor ise Rybalka ve Hakan Arslan ile iki gol bulmasına karşın mücadeleden puansız ayrıldı. Bu skor sonrası puanını 21'e yükselten Erzurum 17. sırada haftayı kapattı. Sivas ise 31 puanda kaldı.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç sonrası basın toplantısında büyük bir gaf yaptı. Sözlerine, "Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi" diye başlayan Özdilek'e muhabirler, "Hocam kazandınız" uyarısı yapınca, "Öyle mi? Pardon, kazandık yola devam edeceğiz" diye kendini düzeltti.