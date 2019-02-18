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-Zenit maçına UEFA incelemesi

ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı, Rus ve Türk taraftarların tribünde yaptığı çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 18:33
Fenerbahçe-Zenit maçına UEFA incelemesi

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak.

Hem Fenerbahçe hem de Zenit tribününde merdiven boşluklarının dolu olması ve kötü tezahürat sebebiyle UEFA gözlemcileri iki takım hakkında incelemelere başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Zenit tribünlerinin attığı meşaleye dikkat çeken UEFA yetkilileri, Rus kulübünü disiplin kuruluna sevk ederken, aynı zamanda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübü birden yeniden disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA gözlemcilerinin raporlarını da dikkate alacak olan kurul, yaptığı incelemelerin ardından 28 Mart'ta konuyla ilgili olarak kararını verecek.

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Fenerbahçe-Zenit maçına UEFA incelemesi
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