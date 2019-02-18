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'de puan durumu

'in Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle 'de 22. hafta sona erdi. Geride kalan haftanın ardından 48 puanlı Medipol Başaklehir liderliğini korurken 42 puanlı zirve takibini sürdürdü. ise 15. sırada yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 22:27
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2

Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

PUAN DURUMU

23. HAFTANIN PROGRAMI

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
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