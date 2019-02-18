Kayseri’nin keyfi yerinde

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi tek golle geçen Kayserispor bu hafta da Göztepe'yi 2-1 devirerek yükselişini sürdürdü.Bu sonuçla 28 puanla 11. sıraya yükselen Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ligde çıktığı 8 karşılaşmada mağlubiyet almadı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını kutladı. Karaman, "Maçtan sonra özellikle Kana Biyik'ı taraftara alkışlattım. Çünkü maçtan önce ısınırken sakatlandı. Oynayacak durumda değildi. Kadromuz kısıtlı. Taşı sıkıyoruz suyunu çıkarıyoruz. Sağlık ekibiyle, kendisiyle konuştuk fedakârlık yaptı ve çıkıp oynadı" dedi.