Kayseri’nin keyfi yerinde

Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi tek golle geçen Kayserispor bu hafta da Göztepe'yi 2-1 devirerek yükselişini sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Chery'nin golüyle 1-0 öne geçti. 84. dakikada Deniz Türüç'ün kendi kalesine attığı gol skorda eşitliği sağlarken, 88. dakikada Chery'nin pasında Mensah ağları havalandırarak takımına 3 puanı kazandırdı.
Bu sonuçla 28 puanla 11. sıraya yükselen Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ligde çıktığı 8 karşılaşmada mağlubiyet almadı. Göztepe ise 25 puanda kaldı.
KARAMAN: TAŞI SIKIYORUZ
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını kutladı. Karaman, "Maçtan sonra özellikle Kana Biyik'ı taraftara alkışlattım. Çünkü maçtan önce ısınırken sakatlandı. Oynayacak durumda değildi. Kadromuz kısıtlı. Taşı sıkıyoruz suyunu çıkarıyoruz. Sağlık ekibiyle, kendisiyle konuştuk fedakârlık yaptı ve çıkıp oynadı" dedi.